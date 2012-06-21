Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Нині аграрії Луганщини уже зібрали мільйон тонн зернових культур. Така тенденція спостерігається вже протягом кількох останніх років, адже в області намолочується понад 1 мільйон 200 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. За словами фахівців, такі успіхи аграріїв стали можливими завдяки покращенню техніки ведення сільського господарства та застосуванню сучасної агротехніки.
«Аграрна галузь – це основа міцної регіональної економіки та запорука добробуту громадян. Для цього обласна влада повинна докласти максимум зусиль», – наголосив очільник Луганщини Віталій Комарницький, вітаючи аграріїв.
Але сільгосптоваровиробники наголошують, що важливо не лише зібрати добрий врожай, а й мати гідну ціну на зернові. А це залежить від вирішення загальнообласної логістичної проблеми. Зокрема, фермери наголошують на необхідності залізничного сполучення між сільськогосподарськими районами області із загальноукраїнською мережею залізничних доріг. До того ж, аграрії хотіли б мати потужний логістичний центр перевантаження сировини, а також комплекс переробних підприємств.