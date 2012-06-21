Народжена в Києві 43-річна американська актриса, музикант, модель і модельєр Мілла Йовович не без іронії оголосила про свою нову вагітність.
«Знову залетіла», – написала вона в своєму Instagram і опублікувала фото, на якому видно її кругленький живіт. Актриса зазначила, що дізналася про вагітність 13 тижнів тому і відчула море почуттів «починаючи від повної радості до повного жаху».
Вона зазначила, що боялася прив'язуватися до цієї дитини через свій вік і тому що втратила останню вагітність.
«Останні кілька місяців моя сім'я і я жили на шпильках і голках, чекаючи появи безлічі різних результатів тестів», – написала Йовович. Вона додала, що лікарі вважають, що вагітність протікає нормально і що актриса повинна очікувати народження третьої дочки.
«У будь-якому випадку, побажайте мені і моїй дитині удачі! Я посилаю вам всім багато любові, і я буду тримати вас в курсі мого прогресу!», – заявила Йовівч, звертаючись до своїх прихильників.
Нагадаємо, що екстрений аборт Йовович лікарі зробили в 2017 році.
Після шлюбів з актором Шоном Ендрюсом і режисером Люком Бессоном, Міла Йовович в 2009 році вийшла заміж втретє, за режисера Пола Андерсона, що є автором фільмів «Обитель зла». У подружжя є дві дочки – Ева Габо Андерсон і Дашіел Іден Йовович-Андерсон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»