Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Про свій намір відомий харківський бізнесмен Олександр Ярославський офіційно заявив на сайті «DCH» — однієї з найбільших українських бізнес-груп, що упродовж двох десятків років динамічно розвивається і засновником та президентом якої він є.
Свій задум щодо відновлення потужностей Харківського державного авіаційного виробничого підприємства власник групи DCH пояснив тим, що йому, як харків’янину небайдужа доля державного підприємства «ХАЗ», який на даний момент має порожній портфель замовлень та 230 мільйонів гривень заборгованості з заробітної плати. Бізнесмен переконаний, що реорганізаціями та перестановками реального відродження підприємства досягти неможливо.
DCH, що володіє потужним диверсифікованим портфелем активів, які представляють різні сектори економіки та ринки, готова, за словами Олександра Ярославського, взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити мільярд доларів на ці цілі.
Із залучених інвестицій 400 мільйонів доларів буде спрямовано на програму розвитку підприємства, півмільярда — вистачить на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато в цехах ХАЗу, а 100 мільйонів доларів мають покрити борги підприємства.
Керівник DCH підкреслив, що наразі неважливо на яких умовах група DCH братиме участь у процесі відродження ХАЗу — чи через механізми приватизації, чи на засадах приватно-державного партнерства.
Головне, на його думку, зберегти український флагман авіабудування, зберегти робочі місця та виплатити людям зароблені гроші.