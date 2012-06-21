На Луганщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. На самісінькій лінії розмежування, так званому «нулі», у селі Піщане Станично-Луганського району підірвався автомобіль з родиною. Внаслідок підриву чотири людини загинуло.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, до Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що 7 квітня його сусіди (57-річне подружжя, їхній 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною) на своєму автомобілі «Shevrolet Niva» поїхали у невідомому напрямку та дотепер їх місце знаходження невідоме.
В ході проведення розшукових заходів, що направленні на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль «Shevrolet Niva».
Попередньо встановлено, автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією – протитанкова міна), який детонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені трупи. На місці події на даний час продовжують працювати експерти криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи. Даний факт був внесений до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Вирішується питання про перекваліфікацію даної події на статтю 258 КК України «Терористичний акт».