У рамках реалізації Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) Україна отримала третій транш у сумі понад 1 млрд гривень, спрямованих на підтримку фермерів України. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Зокрема, наразі триває виплата за трьома напрямами державної підтримки:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;

спеціальна бюджетна дотація для утримання поголів’я кіз та/або овець.

«Мінагрополітики продовжує активно працювати над сталим розвитком села та підтримкою малих виробників, у тому числі фермерів — вони є основою продовольчої безпеки та економіки України. Така підтримка є одним із ключових пріоритетів державної аграрної політики», – зазначив Віталій Коваль.

Виплати заявникам здійснюються Укрдержфондом, які планується завершити до кінця липня.

Міністр нагадав, що виплати отримають ті аграрії, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, вчасно і з дотриманням всіх вимог законодавства подали заявки на підтримку, не отримували її у минулому році та включені до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.

Довідково

Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) реалізується за кошти державного бюджету відповідно до затвердженого Урядом порядку використання коштів.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства