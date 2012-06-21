Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Минуло вже більш як два місяці з тих пір, коли було виправлено помилкове рішення попереднього уряду: штучно і нелогічно об’єднані Міністерство енергетики України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів знову розділили, розмежувавши їхні повноваження.
Однак тепер бізнес вимагає налагодити безперебійну роботу Міндовкілля. З цього приводу оприлюднено звернення Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), в якому, зокрема, наголошується: саме це міністерство має видавати ліцензії та дозволи на певні види діяльності та надавати низку інших адміністративних послуг, від яких залежить діяльність компаній.
На сьогодні, як повідомляють, згадане Міністерство хоч і має кошторис та штатний розпис, однак штат укомплектовано менш як на третину, тоді як восени очікується приплив ділової активності приватного бізнесу. Зокрема, ще не призначено директорів департаментів, зупинилася процедура випробувань та державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, а також видача дозволів та ліцензій. Так само зупинено і низку інших, специфічних, але важливих для бізнесу видів адміністративної діяльності.
Водночас у ЄБА зазначають, що міністерство демонструє відкритість і готовність до співпраці з бізнесом за напрямами, що стосуються сфери його компетенції. Навзаєм і експерти зі сфери бізнесу заявляють про готовність допомогти у розробці управлінських рішень, що стосуються підприємницького середовища.