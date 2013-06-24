Ще 16 підприємств та підприємців зможуть отримати державну підтримку за програмою «Гранти для переробних підприємств». Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий перелік заявок, які пройшли перевірку та набрали необхідну кількість балів. Загальна сума погоджених грантів становить понад 81,3 млн грн, з яких близько 38 млн грн буде профінансовано Мінекономіки, решта — Державною службою зайнятості України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Грантова програма є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». На умовах співфінансування підприємства переробної галузі отримують кошти на модернізацію працюючого обладнання, придбання й запуск нового.

«В цю хвилю ще 16 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Загальна сума заявлених коштів — понад 81 мільйон гривень. Серед них виробники харчів, одягу, будівельних матеріалів з металу та пластмас, устаткування, БПЛА та металообробні підприємства. Загалом з початку року ми вже погодили 192 заявки на суму понад 955, 6 мільйона гривень. Нагадаю, що в липні Уряд додав у грантову програму ще один важливий напрям — гранти на відновлення. Переробні підприємства, потужності яких постраждали через влучання, зможуть залучити додаткові кошти для відбудови», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Окрім грантів на відновлення, Уряд вніс в оновлений Порядок реалізації програми «Гранти для переробних підприємств» і інші додаткові пункти, які розширюють її дію:

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів – зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (R&D).

Якщо проект складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти.

Подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов’язання за попереднім договором (після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов попереднього гранту).

Нагадуємо, що подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу Дія.

Умови грантової програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії, підприємств у прифронтових регіонах та постраждалих від влучань російських ракет та дронів.

Процедура розгляду заявок:

Крок 1: Подача заявки разом із бізнес-планом через портал Дія. Заявка автоматично надсилається до вибраного заявником банку.

Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство).

Крок 3: Рішення про грант ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. Перевагу мають проекти з прифронтових регіонів.

Крок 4: Виділення коштів після внесення підприємцем власної частки співфінансування.

Очікуваний термін отримання грантових коштів – 1-1,5 місяця по хвилі, в яку була подана заявка.