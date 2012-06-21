Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Міністерство енергетики планує подовжити дію програми «теплих кредитів» ще на рік, зважаючи на високу ефективність, яку вона наразі продемонструвала.

Як повідомила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець на 11-му Європейсько-українському енергетичному дні, цією програмою скористалися понад 17 тисяч учасників, за її допомогою лише за цей рік у заходи з енергозбереження вкладено мільярд гривень. Адже, як стверджують фахівці, завдяки цим заходам можна заощадити до 40% комунальних платежів.

З огляду на це, міністерство й ухвалило рішення не припиняти дію цієї програми на наступний рік. За словами в. о. міністра, схвалює такі плани і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.