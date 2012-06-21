Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
В умовах гібридної війни почастішали випадки кібератак на об’єкти державної інфраструктури України, зокрема в енергетичній сфері. Зважаючи на загрозу, Міністерство енергетики розпочинає створення проєктного офісу, метою якого є дослідження стану кібербезпеки на об’єктах енергетичної сфери, організація центру електронного захисту енергетичної інфраструктури та залучити до цього проєкти міжнародної технічної допомоги.
Про це керівництво міністерства повідомило під час зустрічі з представниками міжнародних організацій. Зокрема, в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець повідомила, що вже зараз заплановано низку термінових заходів для убезпечення об’єктів критичної інфраструктури галузі від кібератак.
Так, у міністерстві розроблено план короткострокових заходів для активізації процесу підвищення рівня стійкості кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору України. У подальшому планується, зокрема, створення центру кібербезпеки, через який здійснюватиметься збір інформації про кіберзагрози та обмін інформацією щодо них між об’єктами критичної інфраструктури. Це має підвищити загальний рівень кібербезпеки об’єктів галузі.