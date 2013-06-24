Міністерство фінансів розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2027—2029 роки — основного середньострокового документа, який стане підґрунтям для формування проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік. Це здійснюють відповідно до карти бюджетного процесу 2026 року, яка визначає послідовність кроків та граничні строки ухвалення бюджетних рішень.

Міністерство фінансів уже підготувало та надіслало лист головним розпорядникам коштів державного бюджету щодо підготовки проєкту Бюджетної декларації на 2027—2029 роки. Від них буде отримано інформацію, необхідну для визначення базового обсягу видатків та розрахунку середньострокових бюджетних показників.

Відповідно до карти бюджетного процесу, на початку березня 2026 року Мінфін опрацює головні макроекономічні та соціальні параметри на 2027—2029 роки, зокрема макроекономічний прогноз, показники економічного розвитку, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу. Також враховуватимуть прогнозні показники доходів бюджету, параметри фіскальної політики, граничні обсяги видатків і надання державних гарантій.

Упродовж квітня — травня 2026 року передбачено отримання та опрацювання бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету, проведення погоджувальних нарад та уточнення середньострокових бюджетних показників. До середини травня проєкт Бюджетної декларації на 2027—2029 роки буде подано на розгляд Кабінету Міністрів, а до початку червня — внесено до Верховної Ради.

Карта бюджетного процесу також визначає подальші етапи підготовки проєкту Державного бюджету України на 2027 рік, повідомляє Мінфін.