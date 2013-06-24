Утравні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 19,7 млрд грн, що становить 91,6 % передбачених розписом асигнувань на травень, зокрема:
- міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 19,7 млрд грн, що становить 91,6 % передбачених розписом асигнувань на травень, зокрема:
- базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);
- додаткові дотації перераховано в сумі 3,0 млрд грн (82,8 % до розпису асигнувань).
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня 2025 року становлять 159,6 млрд грн, що на 39 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.