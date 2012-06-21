До проєкту, ідея якого належить команді організаторів школи англійської мови EnglishClub, належить створення дитячого та ігрового майданчиків, літнього кінотеатру, облаштованих у класичному англійському стилі з геометричним дизайном. Автори проєкту порахували необхідні витрати і планують лише на «Спільнокошт» зібрати щонайменше 140 тисяч гривень. Тому через усі доступні засоби масової інформації вони закликають однодумців приєднатися до ідеї облаштувати місто, якому так бракує парків.
«Населення Сєверодонецька істотно зросло через переселенців. Мами з дітьми долають чи не кілометри в пошуках хоч якогось простору для відпочинку. Ми хочемо це змінити. Нам важливо заохочувати містян бути відкритими до світу, — розповіла про мрію підприємниця Анастасія Муранова і зазначила: — Рідна мова єднає вас із сусідом, натомість англійська — зі світом».
В активі авторів ідеї створення англійського мініпарку вже є перемоги.
«Це не перша наша мрія, яку ми втілюємо в життя, і не перший раз, коли залучаємо допомогу. Колись мріяли про незвичайну школу, потрапивши в яку, ви нібито опиняєтеся у Лондоні. Завдяки фінансовій підтримці громадських організацій NRC, UNDP і DRC тепер таких шкіл три. У нас є неабиякий досвід у створенні й утіленні проєктів, залученні коштів», — підкреслила Анастасія Муранова.
Нещодавно дівчина закінчила навчання в Академії краудфандингу ООН, тож тепер не сумнівається, що потрібні кошти вони з друзями зберуть уже восени, а наступного літа поміж багатоповерхівок на вулиці Новікова, неподалік середньої школи № 18, молоді матусі й дітлахи вже прогулюватимуться доріжками поміж англійських газонів і розмовлятимуть мовою Шекспіра.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»