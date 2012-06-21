Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Таку позицію висловив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час онлайн-наради з представниками Програми ООН з навколишнього середовища та Міжнародної академії стандартизації.

Ці установи за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку нині розробляють глобальний проєкт розвитку електромобільного транспорту, до якого, поряд із 29 іншими країнами, потрапила й Україна. Розробники проєкту наголошують на його основних пріоритетах: належний розвиток у країнах-учасницях проєкту електричних мереж для потреб транспорту, ширше застосування відновлюваних джерел електроенергії тощо.

Ті самі пріоритети має й Національна транспортна стратегія України до 2030 року. Нею, зокрема, передбачено створення й підключення інфраструктури зарядних станцій до електричної мережі, належний облік споживання електроенергії на цих станціях та багато інших важливих моментів.

Під час наради її учасники зачепили низку важливих моментів. Зокрема, зазначили, що значні обсяги імпорту нафтопродуктів, на яких працює більшість автотранспорту в Україні, становить загрозу національній безпеці. Крім того, автомобілі на рідкому паливі є найбільшими забруднювачами атмосфери, що, своєю чергою, спричиняє кліматичні зміни.

Однак, розвитку мережі зарядних станцій для електромобілів заважає відсутність належної нормативної бази, зокрема, щодо моніторингу споживання електроенергії такими станціями. Це значно ускладнює збалансування енергосистеми.

Тож першочергові завдання щодо реалізації зазначеної транспортної стратегії полягають насамперед у розробці відповідної нормативної бази та технічних вимог. Окрім того, передбачено визначити найбільш зручні місця розташування зарядних станцій (найперше –– на автошляхах національного значення) і створити їх інтерактивну мапу. Передбачено також певні заходи, що мають заохотити населення до переходу на електромобілі, але які саме заходи –– поки не уточнюють.