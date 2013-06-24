Згідно з дослідженнями, реальні потреби українців у соціальних послугах задоволені менш ніж на 20%. Це важливий сигнал до того, що сфера турботи, в центрі якої - людина та її потреби, має змінюватися та вдосконалюватися. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністерство соціальної політики України системно змінює сферу соціальних послуг, впроваджуючи модель, орієнтовану на забезпечення потреб людини, а не на утримання інституцій та закладів. Зокрема, централізовано закуповується низка соціальних послуг за кошти державного бюджету для підтримки громад та людей. Це, наприклад, послуга з формування життєстійкості, підтриманого проживання, соціального супроводу військовослужбовців та їх родин.

Наступний етап - втілення більш ефективних стандартів роботи фахівців, покращення доступу до послуг, вдосконалення системи їх закупівлі та фінансування. Про це говорили під час події «Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України», яка дала старт публічному обговоренню необхідних змін у сфері соціальної підтримки. До заходу долучилися понад 2 500 учасників офлайн та онлайн — парламентарі, урядовці, представники та представниці дипломатичних установ, ОВА, ЗМІ, громадських організацій та експертної спільноти.

«У складні часи потреба людей у підтримці зростає, і українці мають відчувати: вони - не самі. А держава, реагуючи на ці виклики та запит людей у турботі, має створити гідні умови для життя кожної людини. Особливо для тих, хто вже в кризі чи є ризик там опинитися. Звісно, фінансова підтримка - важлива. Але, пригадуючи перші дні великої війни, коли старші люди, які жили на верхніх поверхах багатоповерхівок, навіть, маючи кошти, не мали можливості купити продукти, ліки і загалом отримати гідну турботу, маємо зробити висновки і не допустити, аби це повторювалося. Підтримати коли важко, фахово та людяно, такою є мета соціальної послуги. І сьогодні, вдосконалюючи сферу турботи, ми ставимо перед собою амбітну, але дуже гуманну мету - зробити так, аби людина в кризі не залишалась на самоті, а точно мала знати, куди звернутись та отримати допомогу», — наголосила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Під час заходу Міністр соціальної політики презентувала низку змін, які наразі розглядаються до впровадження в межах трансформації системи соціальних послуг.

Основні компоненти:

Замість принципу «гроші на утримання стін» - «гроші на оплату конкретної соціальної послуги для реальних людей». Це зміна ще радянського підходу, за яким досі фінансуються заклади соціальної сфери незалежно від кількості отримувачів, якості чи ефективності послуг. Натомість нова модель буде орієнтована на результат — реальну допомогу конкретній людині, яка цього потребує. Передбачається закупівля пакетів соціальних послуг на конкурентному ринку.

Новий механізм закупівель: замість процедур, що не дають змогу врахувати якість послуг та безперервність, - створення єдиного національного закупівельника. Він зможе закуповувати послуги не лише за кошти державного бюджету, а й за кошти ОМС/ОДА, що зробить закупівлі простішими й зручнішими для громад. Це важливо для забезпечення рівності надавачів, що відповідають державним стандартам.

Замість фрагментованого та переобтяженого переліку видів соціальних послуг - трирівнева система доступу до них: соціальний менеджер, що бачить потребу і діє з турботою до людини та всієї родини, Центри життєстійкості - простори, де кожен може отримати психосоціальну підтримку та іншу допомогу. А також нові чіткі пакети спеціалізованих послуг, спрямовані на комплексну підтримку усіх категорій людей, що потребують додаткової турботи (для догляду, підтримки сімей з дітьми, соціальної адаптації та інші).

Нові стандарти роботи фахівців: формування когорти соціальних менеджерів – фахівців, які потурбуються про людину чи родину, які перебувають у кризі, а також допоможуть запобігти потраплянню людини у складні життєві обставини. Ці спеціалісти матимуть персоналізований підхід та будуть супроводжувати людину або сім’ю на всьому шляху планування та отримання допомоги.

Трансформації у сфері соціальних послуг підтримують міжнародні партнери. Зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з Міністерством соціальної політики працює над зміцненням національної системи соціального захисту та забезпеченням доступу до якісних соціальних послуг для найбільш вразливих сімей із дітьми на рівні громад.

«ЮНІСЕФ відданий співпраці з усіма партнерами для зміцнення соціальних послуг, які надзвичайно потрібні дітям і сім’ям після років життя в умовах війни», — зазначила виконувачка обов’язків представника ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Абдулла.

«Сьогодні, разом із українським урядом, ми інвестуємо в трансформацію системи соціальної підтримки, щоб забезпечити інклюзивні, стійкі та якісні послуги для кожної сім’ї та дитини, незалежно від їхнього місця проживання чи обставин», — додала Шамеза Абдулла.

Під час події відбулась відкрита дискусія та обговорення презентованих пропозицій до змін у сфері соціальних послуг за участі представників та представниць ОМС, закладів системи соцзахисту, недержавних надавачів соціальних послуг, громадських та волонтерських організацій та експертів галузі.

Зазначимо, що технічну допомога у розробці проекту змін у сфері соціальних послуг надається Мінсоцполітики за підтримки Центру економічного відновлення (ЦЕВ).

За словами керівника ЦЕВ Кирила Криволапа, для збереження та розвитку людського капіталу Україні потрібна соціально-економічна інклюзія: «Соціальна політика в Україні зараз — це не лише про підтримку в складні часи. Це про здатність держави допомогти людині повернутись до життя, роботи, спільноти. Саме це і є головним завданням реформи системи соціальних послуг».

Міністерство соціальної політики України запрошує долучитися до процесу трансформації сфери соціальних послуг представників та представниць волонтерських організацій, бізнесу, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадського сектору, міжнародних партнерів, експертного середовища та сфери соціальних послуг, і безпосередньо людей, які потребують турботи та соціального захисту. Побажання, рішення, рекомендації, критичні зауваження та пропозиції щодо змін у системі соціальних послуг приймаються до 15 липня включно за посиланням.

Захід організовано Міністерством соціальної політики України за підтримки UNICEF та Центру економічного відновлення. Стратегія трансформації соціальних послуг в Україні розробляється завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії в межах ініціативи «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації» (SPIRIT) та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.