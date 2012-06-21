Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу порівняв фінансування екстреної медичної допомоги (ЕМД) у цьому році з планами МОЗ на наступний.
«Якщо у 2020 році початково на ЕМД було закладено 6 мільярдів гривень, плюс закупівля швидких (майже 400) на 922 мільйони, а також додатково було виділено фінансування в сумі 1,26 мільярда гривень, то на 2021 рік, щоб покращити якість надання допомоги, МОЗ пропонуватиме таке фінансування: послуги ЕМД – 15,9 мільярда, закупівля швидких – 1,6 мільярда (на 700 автомобілів, а загалом за два наступні роки МОЗ хоче закрити загальну потребу в нових авто, яка наразі становить 1807 карет швидких), навчання медиків – 146 мільйонів. За два три роки ми зробимо еталонну ЕМД», – каже міністр.
Також він порівняв випадки, на які приїжджає швидка в різних країнах: у Італії та Німеччині приїде виключно у випадках, що несуть загрозу життю, на Кіпрі – тільки в разі пологів, серцевого нападу, ДТП, зупинки дихання. В Україні цей перелік набагато ширший – у випадках непритомності, судом, розладу дихання, болю у грудях, нудоти з головним болем, отруєння, порушення перебігу вагітності, анафілактичної реакції, укусів змій або павуків, травм, при температурі вище 39 градусів. І це не вичерпний перелік.
«Водночас, рівень заробітних плат, наприклад лікаря, – у нас 199 доларів, у наших найближчих сусідів – Білорусі – 339, Румунії – 650, Польщі – 1500, а в Естонії – 2100. В Італії – 5200, Німеччині – 5500. Найбільше – у США – 14500. Рівень витрат держави на охорону здоров’я – в Україні – 3,1% ВВП, у країнах ЄС – 6,5–12%», – зауважив Максим Степанов.
За його словами, основні пріоритети в роботі ЕМД наразі: час доїзду (секунди рятують життя, наприклад смерть мозку настає протягом 4–5 хвилин з моменту зупинки серця); робота диспетчерської служби – вчасний приїзд на невідкладні стани (більше 4 мільйонів виїздів відбувається на непрофільні виклики – не закінчуються госпіталізацією); кадри – якісне та професійне надання ЕМД (успішність реанімації становить 6,5%, у Європі – 28–30%). Міністр переконаний, що треба надати нашим медикам можливість навчатися, удосконалюватися і протягом кількох років наблизимося до таких показників.
Очільник МОЗ розповів, що наразі в такому пріоритеті, як час доїзду, дотримання встановленого нормативу становить на рівні 31%, дотримання маршруту пацієнта у випадку інфаркту та інсульту – 56% (коли пацієнти потрапляють у спеціалізовані лікарні, де є необхідне обладнання та фахівці). Розповів і про зарплати: водія – 3,8–4,2 тисячі гривень, диспетчера – 4,4–6,0, фельдшера – 4,4–6,0, лікаря – 4,4–7,0. «Від цих людей залежить життя, а рівень оплати праці медичного працівника наразі нижча, ніж, наприклад, у продавця супермаркету, де не потрібна висока кваліфікація», – констатував він.
У планах МОЗ на 2021–2023 роки: час доїзду – дотримання встановленого нормативу по роках: 60%, 75%, 85%; дотримання маршрутів пацієнта у разі інфаркту та інсульту по роках – 80%, 90%, 95% (у межах програми «Велике будівництво» у всіх районних лікарнях відбудують відділення, де будуть томографи та ангіографи для надання допомоги пацієнтам у таких випадках). Зарплати відповідно по роках становитимуть: екстренні медичні техніки (водії) – 10–12 тисяч гривень, диспетчери – 11–13, фельдшер (парамедик) – 13–16, лікар – 20–22. Також на 2021 рік заплановано законодавчий захист медичних працівників від нападів та насилля.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»