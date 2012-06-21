Міністерство розвитку громад та територій здійснює бета-тестування першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

«У співпраці з Мінцифрою та за підтримки міжнародних партнерів працюємо над наповненням порталу електронної системи, який має запрацювати на постійній основі з 1 грудня цього року. Якомога більше сучасних сервісів мають перейти в цифровий формат і довести, що прозорі умови в сфері будівництва є на сьогодні обов’язковими правилами», —— наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проведено первинну автентифікацію відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури під час реєстрації в електронних кабінетах із залученням саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності. Мінрегіон провів онлайн-конференції за участю кількох тисяч працівників уповноважених органів містобудування й архітектури. Учасники отримали методичні рекомендації щодо запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та наповнення Реєстру будівельної діяльності.

До реєстру внесено інформацію про містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, відомості про осіб, що отримали кваліфікаційний сертифікат, про проєктну документацію, звіти про підсумки експертизи проєктної документації на будівництво об’єктів, документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Здійснюється автоматизоване електронне консультування в режимі реального часу з питань надання адміністративних послуг у сфері будівництва та здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

Робота над проєктом триває у співпраці Мінрегіону, Мінцифри, USAID/UK, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні, повідомляє офіційний сайт Мінрегіону.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»