Потреби внутрішньо переміщених осіб змінюються в міру того, як людина проходить шлях від кризи до відновлення. Щоб забезпечити підтримку людини на кожному з етапів, Мінсоцполітики напрацьовує єдину модель супроводу ВПО. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад і Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

«Ми відходимо від фрагментованих програм і формуємо єдину модель супроводу ВПО — від першого контакту до повної інтеграції у громаді. Це охоплює адаптацію на перших етапах з моменту евакуації, зокрема необхідний медичний догляд, доступне тимчасове розміщення, механізми підтриманого проживання, програми доступного житла; додаткову компенсацію за іпотечною програмою «єОселя», програми працевлаштування на кшталт «Прихисток.Робота», — сказав він.

Денис Улютін наголосив, що нова платформа інтегрує всі аспекти в єдиний маршрут для кожної людини, забезпечить кейс менеджмент, зменшить бюрократію й прискорить реакцію громад.

Міністр закликав прифронтові громади долучатися до розроблення Стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб.

Передача гуманітарної допомоги для Дніпропетровської області — частина масштабної програми Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яку партнери реалізують у межах співпраці з Мінсоцполітики. Допомога містить понад 60 тисяч непродовольчих товарів, серед яких ковдри, пледи, подушки, матраци, сезонний одяг тощо. Її буде спрямовано на підтримку соціальних та медичних установ, які піклуються про людей старшого віку, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, на облаштування укриттів у навчальних закладах, отримувачів соціальних послуг у громадах та підтримку внутрішньо переміщених, зокрема на облаштування місць тимчасового перебування.

Передача гуманітарної допомоги на Дніпропетровщині — це частина програми УВКБ ООН щодо посилення соціальної сфери на місцях. Надалі допомогу буде масштабовано на Харківську, Запорізьку, Херсонську та інші області.

Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності