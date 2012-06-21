Франція поставила новий антирекорд. У суботу, 24 жовтня 2020 року, в країні було виявлено 45 422 нових випадки інфікування коронавірусом, повідомляє AFP.

У п'ятницю Франція подолала символічний поріг в один мільйон заражених з початку пандемії. В цьому плані країна лише на кілька днів відстала від Іспанії, де цей показник був перевищений в середу, а тепер республіка випереджає сусідів за загальною кількістю хворих (1,086 мільйона проти 1,046 мільйона).

Зростання кількості інфікованих відбувається, незважаючи на введені обмеження: дві третини населення Франції (близько 46 мільйонів) живуть в умовах комендантської години.

Втім, аналогічні проблеми спостерігаються і в інших європейських країнах. У зв'язку з цим влада Іспанії має намір ще раз ввести надзвичайний стан в країні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до співгромадян із закликом скоротити контакти з іншими людьми. У Польщі, де коронавірус був виявлений у президента Анджея Дуди, закривають ресторани і початкову школу, старшокласників переводять на віддалене навчання, забороняють проведення весіль, обмежують кількість людей в магазинах, транспорті та церквах. Словаччина водиться комендантську годину. Таким же чином поступили влади грецьких міст Афіни та Салоніки. Посилюються обмеження в Чехії і Словенії. У Португалії заборонили переміщення між декількома комунами на півночі країни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»