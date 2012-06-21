Міністр юстиції Денис Малюська взяв участь у заході, присвяченому початку великого розпродажу в’язниць.
«Перший об’єкт, який ми пропонуємо придбати бізнесу, — державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» у смт Коцюбинське. На продаж виставлено об’єкти нерухомості установи», — зазначив міністр.
За словами очільника відомства, виручені кошти підуть на розбудову нової в’язничної інфраструктури та поповнення державного бюджету. Ключова цінність цих об’єктів для інвесторів — можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами, повідомляє Мін’юст.
Денис Малюська наголосив: продаж в’язниць не означає, що засуджених випускатимуть на свободу. Реалізовуватимуть лише надлишкове майно, на утримання якого витрачаються державні кошти.
«Протягом наступних кількох тижнів ми продовжимо презентувати перші лоти та забезпечуватимемо можливість їх огляду потенційними покупцями», — підсумував урядовець.