Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Миргороді працює нова локальна FM-радіостанція. Її створили на базі місцевого телеканалу за матеріальної підтримки проєкту ПРОМІС.

Нова радіостанція здійснює мовлення тричі на день на частоті 96,9 МГц, і доступна для сприйняття на території майже 315 квадратних кілометрів, у цю зону входить саме місто Миргород і більше десяти сіл, які незабаром увіллються в Миргородську ОТГ.

Згідно з громадським опитуванням, нове радіо швидко набуло популярності, особливо серед літніх людей, у яких немає доступу до інтернету або які не вміють користуватися комп’ютером. Тепер вони завжди в курсі подій, знають, чим живе місцева громада. За допомогою FM-радіо багато людей вперше для себе дізнаються, що Миргород, не тільки курорт і виробник мінеральної води. А й культурний, промисловий центр Полтавщини, де реалізують сучасні проєкти у сфері енергозбереження.

Запуск нової радіостанції не тільки вирішить питання своєчасного та повноцінного інформування громадськості, а й заповнить прогалини в комунікації з місцевою владою.