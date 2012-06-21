У польському місті Гдиня відбулося міжнародне авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019, яке привернуло увагу багатьох авіаційних фанатів Європи. Тут демонстрували вишкіл військові льотчики на бойових літаках-винищувачах і бомбардувальниках. Уперше в авіашоу у Гдині взяв участь екіпаж Су-24 українських ВПС і достойно там виступив.
Але захоплення учасників і гостей шоу викликали фігури вищого пілотажу, які протягом 15 хвилин на винищувачі СУ-27 виконував повітряний ас із Миргорода підполковник Юрій Булавка, учень багаторазового переможця авіашоу в Європі полковника запасу Олександра Оксанченка, який до демобілізації також служив у Миргороді. Виступи нашого пілота супроводжували оплески.
Для Юрія Булавки це вже друга поспіль перемога. У липні на такому самому шоу в британському місті Фейфорд він на винищувачі також показав найкращий сольний пілотаж, а також успішно виступив на міжнародних показах Air Show 2018 у польському місті Радом.
Миргородські військові льотчики-винищувачі перемогли в авіашоу світового рівня «Раят-2019», яке відбулося на базі королівських ВПС у Великій Британії й на міжнародному фестивалі Czech International Air Fest-2017 (CIAF- 2017).