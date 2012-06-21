Про те, що в Україні високопрофесійні льотчики, відомо ще з часів Другої світової війни. Підтверджують вони фаховість і в наші дні, беручи участь і перемагаючи у різноманітних авіашоу у всьому світі.
Цими днями пілоти з Миргорода Полтавської області вкотре стали переможцями авіашоу світового масштабу «Раят-2019», яке відбулося на базі королівських військово-повітряних сил у Великій Британії. Численні глядачі й поціновувачі таких заходів були вражені, як представники Полтавщини виконували фігури вищого пілотажу на військовому винищувачі Су-27. Їхній виступ організатори спеціально зробили завершальним у захопливій повітряній виставі, щоб люди могли насолодитися найкрасивішим пілотажем на бойовому літаку. Нагороду саме з таким написом вручили нашим повітряним асам по завершенні шоу.
Перед цим військові льотчики з Миргорода голосно заявили про себе позаторік на міжнародному фестивалі Czech International Air Fest-2017 (CIAF-2017).