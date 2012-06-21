Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Мирнограді на Донеччині місцеві шахтарі влаштували акцію протесту, перекривши автомобільну трасу Покровськ-Костянтинівка. Саме так гірники шахти «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля» відреагували на те, що ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» протягом кількох тижнів відмовлялася приймати видобуте шахтарями паливо. За цих умов гірники, втративши можливість відвантажувати вугілля, змушені були зупинити роботу шахти.
За словами голови місцевого осередку Незалежної профспілки гірників України Олександра Абрамова, після того, як трудовий колектив шахти звернувся із заявами до органів влади, поліції та СБУ, збагачувальна фабрика вже відновила роботу і почала приймати вугілля з «Капітальної». Проте, оскільки шахта вимушено простоювала майже місяць, вона втратила 60 мільйонів гривень. «Зараз ми вимагаємо погашення заборгованості гірникам зарплати за червень та підвищення рівня оплати праці на 40%», – каже він.
Самі гірники, які перекрили автомобільну дорогу під гаслами: «Віддайте наші гроші!», «Голодний шахтар – ганьба держави» та «Підтримку вугільній галузі!», називають свої дії вимушеною, мирною і водночас попереджувальною акцією. Бо якщо згадані висунуті ними вимоги будуть проігноровані, шахтарі мають намір повністю зупинити роботу вугільного підприємства та заблокувати більші місцеві автомобільні дороги. Свою рішучість підземні робітники пояснюють ще й тим, що через заборгованість по зарплаті можуть втратити можливість нормально зібрати й підготувати своїх дітей до нового навчального року.