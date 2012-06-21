На Сумщині перша об’єднана територіальна громада – Бездрицька поблизу Сум - одержала в комунальну власність понад 350 гектарів землі. Всі вони розташовані за межами населених пунктів громади і раніше належали державі.
Відповідний документ між Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області та ОТГ підписано цими днями в Сумській обласній раді.
Як наголосив голова Сумської обласної ради Володимир Токар, завдяки ініціативі Уряду відтепер не чиновники, а самі мешканці прийматимуть рішення, які сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва, залученню інвестицій, суттєво збільшать надходження до місцевих бюджетів.
За словами голови Бездрицької ОТГ Олександра Маркіна, це доленосна подія для місцевих селян, оскільки відтепер вони мають суттєвий фінансово-економічний важіль для розвитку своєї території.
Передбачається, що найближчим часом майже 800 гектарів землі одержить ще одна ОТГ Сумського району – Хотінська.
Загалом завдяки рішенню Уряду у розпорядження ОТГ країни можуть перейти близько 7,2 мільйона гектарів, з яких 2,5 мільйона ще не розподілені між користувачами, а додаткові надходження до місцевих бюджетів зростуть щонайменше на 30-40 відсотків.