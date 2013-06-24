13 серпня, Кабінет Міністрів України затвердив* розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за ІІ квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 млрд грн, зокрема:

394,9 млн грн – для обласного бюджету Донецької області та 90 територіальних громад (компенсація втрат ПДФО);

441,9 млн грн – для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку);

149,6 млн грн – для 77 територіальних громад (компенсація втрат за грудень 2024 року);

3 млн грн – для бюджету Кальчицької сільської територіальної громади (заходи воєнного стану, соціальний захист переселенців);

435 млн грн – для обласного бюджету Чернігівської області та 25 територіальних громад (першочергові видатки, зокрема зарплати та комунальні послуги).

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Додаткова дотація спрямовується на підтримку місцевих бюджетів деокупованих, прифронтових та інших територій, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії росії проти України.

Нагадаємо, що на 2025 рік передбачено бюджетну програму за додатковою дотацією з держбюджету місцевим бюджетам постраждалих територій в обсязі понад 36,5 млрд грн, розподіл яких здійснюється поквартально.

