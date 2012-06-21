Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Схоже, саме за цим правилом робили свій вибір жителі Рівненщини. До речі, явка тут була дещо вищою, ніж загалом в Україні — понад 39%. Це значно нижче, ніж на попередніх місцевих, коли на дільниці прийшло 56 % жителів краю.

І хоча офіційні результати ще не оприлюднені, тенденції вимальовуються доволі чіткі. За попередньою інформацією, приміром, нинішній голова Малолюбашанської об’єднаної територіальної громади Вікор Талащук перемагає з неймовірним результатом: його знову бажають бачити своїм лідером понад… 95% жителів! Така висока довіра земляків пов’язана з тим, що Віктор Талащук — людина слова і конкретних справ («УК» в матеріалі «Тут із добра плетуть вінок» від 23.11.2018 року розповідав про них детально).

Упевнено перемагає і Євгеній Денисюк — багаторічний міський голова Костополя, який тепер очолить Костопільську міську територіальну громаду. Дубно знову очолить нинішній міський голова Василь Антонюк, а Березнівську громаду — нинішній міський голова Руслан Пилипчук. Зі значним відривом від найближчих суперників виходить у фінал нині ще голова Володимирецької районної ради, а вже завтра — голова однойменної територіальної громади Василь Ковенько.

Будуть серед очільників громад і нові обличчя: так, Острозьку територіальну громаду очолить Юрій Ягодка, а Вараську — Олександр Мензул. А ось на жителів Рівного після оголошення офіційних результатів чекає другий тур виборів голови міської громади.