Загальноосвітній школі №8 у Краматорську на Донеччині присвоять ім’я українського поета і політв’язня, замордованого в таборах за Уралом, Героя України (посмертно) Василя Стуса. Досі у промисловому місті під час декомунізації Василя Стуса вшанували, перейменувавши на його честь вулицю Соціалістичну. А нині ініціативу втілюють у життя після звернення жителів міста і педагогів школи й попередньо організованих громадських слухань.
Таку активність ізнизу підтверджують уже оприлюднені проєкти відповідних рішень Краматорських міського виконкому та міської ради.
«Для увічнення пам’яті письменника Василя Стуса, враховуючи проведення громадських слухань, звернення жителів Краматорська та клопотання трудового колективу ЗОШ №8 від 17 квітня 2019 року», — йдеться у документах.
Життя і творчість Василя Стуса тісно пов’язані з Донеччиною, де він сформувався як непересічний поет і особистість. Із срібною медаллю закінчив міську середню школу №265, а потім історико-філологічний факультет педагогічного інституту (нині Донецький національний університет імені Василя Стуса). Згодом працював учителем української мови та літератури в одній зі шкіл Горлівки, підземним робітником донецької шахти «Жовтнева», літературним редактором українського випуску обласної газети «Соціалістичний Донбас».
Шкода тільки, що пам’ятні місця, пов’язані з Василем Стусом, тривалий час перебувають під окупацією проросійських незаконних збройних формувань. У Донецьку окупанти зняли барельєф, встановлений свого часу біля входу до приміщення філологічного факультету Донецького національного університету, вже не працюють музеї Василя Стуса в Донецьку та Горлівці.