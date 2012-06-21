Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У рамках інвестиційної програми колектив сумського комунального підприємства «Міськводоканал» продовжує оновлювати матеріально-технічну базу різних виробничих ділянок, що поліпшуватиме насамперед якість води і її постачання. Так, нещодавно ремонтники розпочали, а зараз виходять на фінішну пряму із заміни 540-метрового технологічного трубного проводу аераційної системи, що дозволить стабілізувати функціонування аеротенків і на цій основі поліпшити очищення стічних вод.

Роботі аеротенків на підприємстві надають особливої уваги, адже саме ці споруди штучно очищають стічні води біологічним способом, зокрема, завдяки активному мулу та аераційному продуванню повітрям.

Після капітального ремонту вже запущені в експлуатацію аеротенки №№ 5 та 10, що належать до другої черги міської очисної станції. Зараз спеціалісти демонтують і встановлюють нову систему аерації на 9-му аеротенку.

Встановлене обладнання виготовлене у ТОВ «Еко-інвест» на основі трубчастих аераторів. Його вартість — 1,7 мільйона гривень. Кошти виділила Сумська міська територіальна громада із власного бюджету.