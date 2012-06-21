Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Засулля Лубенського району Полтавської області лагодять міст через Сулу, що не знав ремонту 60 років. Ремонтні роботи розпочали ще торік навесні, і планували закінчити за кілька місяців, але планам не судилося збутися. Коли зняли дорожнє покриття, на одній з опор мосту виявили тріщину. Відтак завершення ремонту слід чекати не раніше вересня-жовтня.
У Полтавській облдержадміністрації розповіли, що об’єкт фінансується у повній мірі, ремонтна бригада працює добросовісно. Схема реконструкції мосту така: спочатку на визначеній ділянці переправи два тижні закладають конструкцію, потім два дні заливають її бетоном.
Підрядник переконує, що після їхнього втручання міст прослужить ще як мінімум 30 років. Його вантажопідйомність збільшиться з 60 до 80 тонн, розширять і дорожнє полотно, з 5 до 9 метрів.
Введення об’єкта в експлуатацію значно полегшить логістику в області, позаяк Засульський міст сполучає Лубни, Засулля і дорогу Київ-Харків-Довжанський.
«Ремонтні роботи проводяться згідно з графіком, місцеві жителі, покищо, користуються альтернативними шляхами: пішоходи – понтонним мостом, а автомобілісти – об’їзними коліями», – повідомив голова Засульської об’єднаної територіальної громади Сергій Бондаренко.