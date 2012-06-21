Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У листопаді в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбудеться незвичайна ювілейна виставка, присвячена життю й творчості відомої українки, яка народилася біля Пирятина, що в Полтавській області, художниці-самоуки Катерини Білокур. З ініціативи Українського інституту національної пам’яті її 120-й день народження нині відзначаємо на державному рівні.

Незвичайною виставка буде через свою масштабність і змістовну наповненість. Вона реалізується за участі майже десяти музеїв з різних міст України, й зокрема Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка, який привезе до столиці чотири картини своєї землячки. Там можна буде побачити її роботи «Цар Колос» (1949) і «Берізка» (1934), які вважалися втраченими з 1957 року.

Родзинкою цього мистецько-культурного заходу стане презентація нової книги артритика й мистецтвознавиці Олесі Авраменко, яка містить ексклюзивну інформацію про ювілярку та осіб, які мали вплив на її творчість. А також інтерактивні елементи. Саме завдяки їм 20 сторінок книги «оживуть», і доповнена реальність перетворить процес читання на своєрідну гру.