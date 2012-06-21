Перші відчутні зміни в митній галузі почнуться до кінця року, а на впровадження системних перетворень варто очікувати не раніше, ніж через рік. Таку заяву новопризначений голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов зробив під час зустрічі з бізнесспільнотою.
«Приміром, про електронну митницю можемо говорити не раніше, ніж через рік. Але є речі, які можна реалізувати оперативно», — уточнив головний митник. Він зауважив, що вже наприкінці наступного тижня у нього з’явиться мінімальна команда, яка почне поетапно впроваджувати зміни. Очільник ДМС закликав бізнесспільноту повідомляти його про будь-які порушення на митниці й пов’язаних з ними осіб, щоб мати змогу ухвалити відповідні кадрові рішення, інформує УНІАН.
Максим Нефьодов повідомив, що має намір наприкінці вересня — на початку жовтня оголосити конкурси на вакантні посади в митну службу, щоб до кінця року повністю сформувати нову команду. Він акцентував, що зарахування нових співробітників у штат митної служби можливе після проведення відповідних конкурсних доборів і спеціальної перевірки.
«У мене є люди, яких я хотів би бачити у своїй команді, але було б нетактовно казати, що хочу побачити цих людей переможцями відповідних конкурсів», — зазначив головний митник.
Максим Нефьодов вважає за необхідне ухвалити до кінця року новий Митний кодекс, оскільки нинішній застарів і не відповідає стандартам Євросоюзу. Він також зазначив, що в контексті наближення України до ЄC необхідно гармонізувати й митні ставки, а також ввести обмін даними між українською митницею і митними організаціями інших країн.
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