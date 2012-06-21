Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

На Донбасі між великими містами Краматорської агломерації може з’явитися тролейбусна лінія загальною довжиною майже 50 кілометрів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Нині це міністерство веде перемовини з міжнародними фінансовими донорами. Зокрема, йдеться про угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як зазначає Мініфін, планується, що така тролейбусна лінія пролягатиме між Слов’янськом, Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою. Відстань між цими містами є доволі невеликою –– від 3,5 до 8 кілометрів. Тому запуск тролейбусної лінії між ними є перспективною та необхідною справою.

Фахівці зазначають, що тролейбус між цими населеними пунктами Донбасу є вкрай необхідним, адже зараз сполучення між ними є доволі поганим.

Також у перспективі планується продовжити тролейбусну лінію від Слов’янська до Святогірська. Останнє місто є привабливим для українських та іноземних туристів, які намагаються відвідати Святогірську Лавру.

Нагадаємо, у якості експерименту ще 10 липня 2019 року за маршрутом Краматорськ - Костянтинівка проїхав тролейбус із автономним ходом «Дніпро-Т203». Саме такі тролейбуси, на думку їхніх розробників, і є доволі перспективними для роботи між донецькими містами.