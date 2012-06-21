У Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» біля Амстердама розпочалася третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17. За попереднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбутися з понеділка, 31 серпня, по п’ятницю, 11 вересня, другий — з понеділка, 28 вересня, по п’ятницю, 9 жовтня, третій — з понеділка, 2 листопада, по п’ятницю, 13 листопада. Головною темою цих слухань стануть вимоги родичів загиблих щодо компенсації. Суд планує заслухати захист щодо вимог додаткового розслідування. Очікують, що під час третьої сесії буде надано слово адвокатам рідних загиблих.
Однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть призупинити чи навіть скасувати, повідомляє Укрінформ. Кількість людей, які можуть бути присутніми, обмежено. Загалом у пресцентрі дозволено перебувати максимум 100 журналістам. Усі інші стежать за процесом за допомогою прямої трансляції.
За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.