Проблемою бджолярів наразі є ситуація, коли агропромислові підприємства не повідомляють бджолярів про використання отрути проти шкідників та добрив. Річ у тім, що під час запилення бджоли літають у радіусі трьох кілометрів і потрапляють під вплив отруйних речовин. Внаслідок цього цілі колонії бджіл отруюються пестицидами.
Виходом з цієї ситуації на думку голови громадського об'єднання «Асоціація бджолярів «Медова артіль» Антона Міхєва, є впровадження новітніх технологій.
За словами Антона Міхєєва, нещодавно групою молодих українських розробників було створено мобільний додаток, який допоможе взаємодіяти агропромисловцям і бджолярам.
Суть додатка полягає у тому, що перед плановим розпиленням пестицидів сільгосппідприємства розсилають повідомлення з оголошенням усім власникам пасік у зазначеному радіусі.
«Агропідприємства і бджолярі області мають прийти до консенсусу», – вважає громадський активіст. І насамперед організацію було створено аби консолідувати зусилля власників малих та великих пасік у виготовленні продуктів бджільництва.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»