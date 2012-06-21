За серію комп’ютерної 3D-реконструкції замків краю та їх 3D-друк взялися студенти фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Вже виготовили відповідні пластикові макети стародавніх твердинь Кременця, Бучача, Язлівця й Теребовлі.
Як поінформували в університеті, студенти активно долучилися до впровадження ініціативи «Друге життя замків Тернопільщини», який здійснюють на базі STEM-центру спільно з обласною державною адміністрацією та національним заповідником «Замки Тернопілля». Щоб виготовити модель твердині у тривимірі, спочатку учасники проекту вивчають історичні відомості про фортифікаційні споруди, креслення, зображення й матеріали аерозйомки, консультуються з фахівцями.
3D-моделі, які розробили студенти, планують найближчим часом показати в українській столиці на міжнародній туристичній виставці UITT «Україна — подорожі та туризм», а також під час проведення інвестиційного форуму на Тернопіллі.