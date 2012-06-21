Науковці музею міста Роскілле проаналізували зразки ДНК з решток чоловіка і жінки, які були знайдені в могилі віком 1000 років. Поховання відоме вченим як «могила Гердруп». Поховання знайшли 39 років тому на північ від міста Роскілле неподалік від села Гердруп.

Відомо, що це поховання вікінгів. У ньому були виявлені рештки чоловіка і жінки. Протягом багатьох років вчені намагалися зрозуміти, ким вони могли припадати один одному і чому були поховані разом.

Жінка була зарита в землю першою, причому її поховали разом з довгою жердиною, яку визнали держаком списа. Спочатку експерти вважали, що вона була жінкою-воїном, а чоловік – принесеним в жертву на її похороні рабом.

Однак аналіз ДНК показав, що поховані в могилі люди були матір'ю і сином. При цьому археологи відзначили, що тіло жінки придавлене камінням, а рештки чоловіка виглядали так, наче він був пов'язаний і повішений. Крім того, древко в могилі могло бути насправді посохом чаклунки, або відьми вважають експерти.

Все це змусило вчених згадати про серію ісландських саг, створених між XII і XV століттями. В одній з них розповідається про чаклунку Катла і її сина Одде, які викликали гнів суспільства і були страчені. При цьому Одда повісили, а Катла забили камінням до смерті – в повній відповідності з могилою, виявленої археологами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»