Розкопки поблизу міста Марлоу на півдні Англії виявили унікальну могилу англосаксонського воєначальника, який отримав прізвисько «Воєначальник Марлоу», що жив у VI столітті нашої ери. Воїн мав зріст майже 180 см і був похований на вершині пагорба поруч з чудовим краєвидом на навколишні долини Темзи.

У могилі археологи знайшли безліч дорогих предметів розкоші та зброї, зокрема меч у прикрашених дорогих піхвах, наконечники списів, бронзові та скляні посудини та інші особисті предмети.

Язичницьке поховання залишалося незайманим і непограбованим понад 1400 років, поки Сью та Мік Вашингтон з допомогою металошукачів не натрапили на це місце у 2018 році.

Вони повідомили про свою знахідку і в серпні цього ж року археологи з Університету Редінга провели вже більш детальні розкопки на ділянці недалеко Марлоу в Беркширі.

Доктор Габор Томас, фахівець з ранньосередньовічної археології з Університету Редінга, сказав: «Ми очікували знайти якесь англосаксонське поховання, але те, що ми виявили, перевершило усі наші сподівання».

Вчені пояснили, що знайдена могила з рештками «грізного воїна» передбачає, що цей регіон був більш важливим у постримській Британії, ніж це вважалося раніше. Фактично це перше відкриття такого роду в басейні середньої частини Темзи – районі, який експерти часто не брали до уваги на користь Верхньої Темзи і Лондона.

«Це перше поховання подібного роду, знайдене в басейні середини Темзи, яке часто залишається поза увагою на користь Верхньої Темзи та Лондона. Це свідчить про те, що люди, які жили у цьому регіоні, могли бути важливішими, ніж раніше вважали історики», – каже Габор Томас.

Ранній англосаксонський період був однією з великих змін в історії Англії зі значним рівнем імміграції з континенту та формуванням нових ідентичностей та владних структур у вакуумі, створеному внаслідок краху римської адміністрації близько 400 року н. е. Приблизно через століття – у той період, коли жив воєначальник Марлоу – Англія була окупована місцевими племінними угрупованнями, деякі з яких розширилися до англосаксонських королівств, таких як Вессекс, Мерсія та Кент.

Раніше середина Темзи між Лондоном та Оксфордом вважалася «прикордонною країною» у цьому регіоні, з потужними племінними групами з кожного боку. Це нове відкриття свідчить про те, що в районі могли проживати важливі власні етнічні групи. Цілком імовірно, що ця місцевість згодом була витіснена або поглинута більшими сусідніми королівствами Кент, Вессекс і Мерсія.

«Цей воїн був високим і міцним у порівнянні з іншими чоловіками того часу, і був би вражаючою фігурою навіть у наш час. Характер його поховання та місце з видом на Темзу свідчать про те, що він був шанованим лідером місцевого племені і, мабуть, був грізним воїном сам по собі», – каже Габор Томас.

Разом з воєначальником Марлоу був знайдений меч з добре збереженими піхвами з дерева і шкіри з декоративною бронзовою фурнітурою, що робить його одним із найбільш добре збережених мечів у піхвах, відомих з того часу. Археологи також виявили набір наконечників списів, бронзового і скляного посуду, фурнітури для одягу, ножиць та іншого приладдя. Все це наразі знаходиться в процесі консервації для подальшого вивчення.

Подальший аналіз людських решток англосаксонського воєначальника буде проведено на кафедрі археології Університету Редінга, щоб допомогти визначити вік чоловіка, стан його здоров’я, харчування та географічне походження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»