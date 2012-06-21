В Ірані група місцевих археологів при проведенні розкопок у західній провінції Кордестан виявила древній людський скелет, похований у парфянську епоху у величезній посудині.

Як повідомляє Tehran Times з посиланням на провінційне управління туризму, давнє поховання знайшла в сільській місцевості археологічна команда під керівництвом експертів Науково-дослідного інституту культурної спадщини та туризму Ірану.

Археологи обстежували будівельний майданчик греблі в Сарвабадському районі. Було викопано кілька археологічних траншей. В одній з них вчені виявили гігантську посудину, усередині якої знаходився скелет людини.

Ймовірно, небіжчик загинув у бою – під його ребрами знайшли наконечник списа. Втім, це ще належить підтвердити в лабораторних умовах. На думку експертів, поховання відноситься до парфянскої епохи, а це період від 247 до 224 року до нашої ери.

«У парфянскій похоронній традиції гігантські глечики зазвичай використовували замість трун, – пояснив керівник дослідницького проєкту Шокух Хосраві. – У виявленій нами гробниці, за традицією парфянскої культури, тіло поміщали у два глиняні глечики. Судячи з усього, це була людина, яка померла від смертельних ран».

ДОВІДКА «УК»

Парфянская імперія, також відома як імперія Аршакідів, була великою політичною і культурною державою стародавнього світу. Вона знаходилилася на території сучасного Ірану. Вважається, що це була дуже могутня і розвинена держава.

На піку свого розвитку Парфянская імперія простягалася від північних меж Євфрату, на територію нинішньої центрально-східної Туреччини, аж до східного Ірану.

Парфяни в значній мірі перейняли у інших могутніх культур мистецтво, архітектуру, релігійні вірування і навіть царські відзнаки. Зокрема, вони широко використовували перські та грецькі традиції, вміло асимілювавши їх до своєї регіональної культури.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»