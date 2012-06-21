Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Молодіжна рада при Харківському міському голові приступила до реалізації проєкту «EcoCitySpace», складовими якого стануть громадська станція сортування відходів, майстерня з переробки пластику та лекційна зона.
За задумкою ініціаторів екопростір Харкова має стати епіцентром розвитку всіх екологічних ініціатив міста.
Як розповів голова Молодіжної ради Дмитро Давідьянц, на громадську станцію сортування відходів, яка спочатку зможе обслуговувати до 15 тисяч відвідувачів на місяць, будь який житель Харкова зможе принести вторсировину, небезпечні відходи. Паралельно молоді ініціатори планують розвивати систему роздільного збору відходів, яка на початковому етапі охопить майже 200 установ та офісів.
Разом з тим у майстерні з переробки пластику умільці демонструватимуть відвідувачам та учасникам проєкту техніку перетворення пластикових відходів у стильні та корисні речі: чохли для телефонів, елементи декору, прикраси. Тут діятимуть майстер-класи, проводитимуться екскурсії для школярів, які плавно переходитимуть у тренінги та лекції на території спеціальної зони.
На ініціативу молодіжної ради вже відгукнулося чимало креативних людей з числа художників, дизайнерів, архітекторів.
Відкриття першого міського екологічного простору Харкова планується вже на жовтень нинішнього року. А розташований він буде у самому центрі міста. Проєкт реалізується у рамках бюджету участі.