Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Молодіжні хаби – не данина моді, а вимога часу. Так вважають у Харківській міськраді і на реалізацію молодіжних проєктів спрямовують як значні кошти, так і синергію ініціатив молоді та влади.
Вслід за створеним за підтримки Німецької федеральної компанії «GIZ» Міським центром підтримки молодіжних ініціатив «ХАБ 6/9», що уже діє упродовж двох років у самому центрі Харкова, восени, за планами міської влади, в Індустріальному районі відкриється великий молодіжний центр, основним завданням якого стане залучення харків’ян до громадської діяльності.
За задумкою організаторів новостворюваний молодіжний простір матиме кілька функціональних зон, серед яких і майданчик для створення якісних іміджевих проєктів міста, і інклюзивний лекторіум-хаб для проведення тренінгів, і лабораторія для реалізації наукових ініціатив школярів, а також багато цікавих та корисних для молоді і для міста локацій.