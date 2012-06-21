Заявку та програму «Організація дистанційного професійного навчання учнівської молоді та дорослих на тимчасово окупованій території України, у населених пунктах на лінії зіткнення» презентувала делегація Луганської області на засіданні науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
«У Луганській області створено експериментальний майданчик, на якому студенти з непідконтрольних територій Луганщини зможуть отримати професійно-технічну освіту дистанційно», – каже голова Асоціації освітян Луганщини, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області Володимир Артюшенко.
На його думку, запровадження такого навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти для певних верств населення Луганщини та Донеччини під час збройного конфлікту стає найбільш оптимальним способом навчатися в системі професійної освіти, опановувати робітничу професію, а також реалізовувати конституційне право кожного громадянина на освіту.
Програму дистанційного навчання було розроблено у співпраці Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, державної служби зайнятості та Золотівського професійного ліцею. Саме на базі цього ліцею планується проведення інноваційної діяльності на 2018-2020 роки.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»