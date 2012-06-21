На Сумщині активізується робота у межах Всеукраїнського національного проекту «Я маю право!», покликаного підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову правову культуру в суспільстві. Про це повідомила начальник Головного територіального управління юстиції в Сумській області Ірина Свистун. На офіційних сайтах виконавчих органів влади розроблено окремі онлайн-платформи, які будуть постійно наповнюватися актуальною інформацією.
Одним із ключових елементів реалізації проекту є надання громадянам безоплатної правової допомоги, виїзди мобільних груп у райони, інформаційно-просвітницька кампанія серед населення, у закладах освіти, культури, серед молоді тощо.
Так, у Сумах з учителями правознавства зустрівся начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції в Сумській області Микола Зубко. Учителі отримали необхідну інформацію про центри безоплатної первинної та вторинної допомоги, про зміни чинного законодавства щодо захисту прав людини, роздатковий матеріал для використання на уроках.
Активно включився в роботу регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги в Сумській області. Його фахівці ініціювали відкриття «Школи судочинства», перші заняття якої вже пройшли в Охтирці. Школярів та студентів вчитимуть захищати свої права у дорослому житті у ході тренінгів, що вже розпочалися і триватимуть до травня. Вони відбудуться в Путивлі, Бурині, Лебедині, Сумах. Тренінгові програми передбачають мультимедійні лекції, практичні заняття в групах, моделювання судових засідань тощо.