Євросоюз погодився не ставити в якості умови фінансової допомоги Україні скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. Про це повідомляє Європейська правда.
Втім як зазначає видання, для переговорів з Києвом із цього приводу використають інші інструменти. Очікується, що ЄС задіє проти України процедуру арбітражу, яка передбачена Угодою про асоціацію (глава 14 розділу IV Угоди, «Вирішення спорів»).
«Єврокомісія вважає, що мораторій є обмеженням вільної торгівлі, що суперечить зобов’язанням України як в рамках макрофінансової допомоги, так і в рамках Зони вільної торгівлі за Угодою про асоціацію.
Комісія буде взаємодіяти з владою України, щоби знайти вирішення цієї проблеми за допомогою інструментів, визначених для торговельних питань, включаючи можливість задіяти механізм вирішення спорів (bilateral dispute settlement mechanisms)», – йдеться у письмовому коментарі представництва ЄС, наданому на запит Європравди.
Нагадаємо, що в березні цього року ЄС запустив процедуру виділення Україні 1 мільярда євро фінансової допомоги, проте в нашій країні розраховували на набагато більшу суму.
У 2017 році Україна залишилася без європейського кредиту 600 мільйонів євро. Одна з головних причин — відмова зняти мораторій на вивіз лісу кругляка.
Умовляння Європи скасувати заборону на експорт необробленої деревини поки ні до чого не призвели. ЄС вигідно купувати ліс-кругляк в України, а не готову продукцію, додана вартість якої вище в десять разів.
З 1 листопада 2015 діє ухвалений Верховною Радою закон про повну заборону експорту лісу-кругляка.