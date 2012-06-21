У Маріуполі місцеві рятувальники беруться провести перевірку дотримання правил пожежної безпеки у кінотеатрах і торговельних центрах міста. Необхідність цього зумовлена тим, що після початку на території краю АТО у прифронтовому місті діє мораторій на подібні перевірки і тому вже чотири роки їх не проводили. Та й недавня жахлива трагедія у російському Кемерові змушує зробити все можливе, щоб подібне не повторилося.
Як розповів начальник 3-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Донецькій області Андрій Павленко, він уже написав відповідні звернення до власників і керівників усіх тутешніх ТЦ з великими площами (таких тут 14) про проведення спільних опрацювань і сподівається на позитивну відповідь. Бо оскільки власники згаданих закладів несуть карну відповідальність за порушення, що призводять до загибелі людей, вони також зацікавлені в тому, щоб уникнути трагедій.
Попри мораторій, місцеві рятувальники торік скористалися своїм правом перевіряти дотримання правил пожежної безпеки у закладах освіти та охорони здоров’я. Нині всі школи Маріуполя вже обладнано пожежною сигналізацією. А ось три дитячі садки змушені були тимчасово припинити роботу і відновили її після усунення виявлених порушень. На жаль, згадані перевірки необхідні ще й через збільшення жертв вогню і диму: з початку року в Маріуполі на пожежах загинули 18 людей, а це вдвічі більше, ніж за такий самий період торік.