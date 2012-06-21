Україна підтвердила статус надійного партнера, забезпечивши транзит російського газу до країн Євросоюзу. Дії російського газового монополіста Газпрому, який відмовився виконувати березневі поставки газу нашій країні та знизив тиск на входженні в українську газотранспортну систему на початку березня, не спричинили суспільної паніки та економічного колапсу в нашій країні.
Втім, «після невдалих спроб російського монополіста створити штучну газову зимову кризу, вся Європа переконалася, що Україна — надійний партнер, який здатний забезпечувати транзит в найскладніших ситуаціях. Транзит по території України є економічно вигідним у напрямі Центральної і Східної Європи. Він також є найбезпечнішим маршрутом, оскільки ми не займаємося газовим шантажем», — йдеться в повідомленні прес-служби НАКу, поширеному в Facebook.
Хоча попереду, за прогнозами синоптиків, на нас очікує чергове морозне випробування, у компанії запевняють: «Нафтогаз готовий. Цього разу поставок від Газпрому Україна не очікує, працює з надійними постачальниками».