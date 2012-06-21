Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, за сім місяців поточного року вітчизняні морські порти пропустили 92 млн тонн вантажів, що на 7,1% більше, ніж за такий самий період торік. Зокрема, експортних вантажів перевалили на 6,1% більше, імпортних – на 7,7%, транзитних – на 14% і каботажних – аж на 41,9%.
З-поміж оброблених портами вантажів переважали руда (26,4 млн тонн) та зерно – 26,2 млн тонн. У Міністерстві особливо наголошують, що протягом зазначеного періоду перевалка руди зросла на 43,4%, вугілля – на 32,2%, нафти – аж утричі. На 10,6% зросла перевалка контейнерів, що є позитивним показником, зважаючи на світову тенденцію зростання цього виду перевезень.
Втім, міністр закликав не зосереджуватися лише на кількісних показниках – за його словами, не менш важливо створити всі умови для безпечної роботи з урахуванням того, що COVID-19 не відступає і карантинні заходи тривають.