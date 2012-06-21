Розглянути й ухвалити цього пленарного тижня в першому читанні проект закону «Про державну мову» (№5670) закликає Верховну Раду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. Цьому передувала серйозна й плідна робота профільного парламентського комітету, експертів і народних депутатів, чиїми спільними зусиллями законопроект розроблено й внесено на розгляд.
Ухвалення законопроекту й визначення у ньому української мови як єдиної державної в Україні убезпечить у майбутньому від штучних спекуляцій навколо мовного питання. Розділити питання державної мови і мови нацменшин — це політично правильне рішення. «Було ухвалено абсолютно правильне політичне рішення: спочатку опрацювати тему державної мови і закону про державну мову — українську. Щодо мов нацменшин, мов міжнаціонального спілкування потрібно перенести це питання на інший рівень дискусії й повернутися до нього через деякий час», — цитує слова Павла Розенка служба віце-прем’єр-міністра.
Тому він переконаний, що жодних підстав для запровадження якогось особливого режиму для України, зокрема щодо мовного питання, немає. «Немає жодних загроз мовам національних меншин ні з боку українського законодавства, ні з боку центральної влади, ні місцевих органів влади. Немає жодних підстав говорити про якесь звуження функціонування мов національних меншин чи то в контексті закриття шкіл, чи то дитячих садків. Навпаки, можемо порушувати питання скільки, скажімо, в Угорщині наших шкіл. Думаю, що таких прикладів буде дуже мало», — сказав він.
А антиукраїнські заяви деяких сусідніх країн пов’язані з їхньою внутрішньополітичною боротьбою та гібридною війною Росії.