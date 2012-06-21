Наприкінці січня – на початку лютого 2021 року в Україні планується ввести в експлуатацію Лабораторію молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології Національного інституту раку.
Як повідомив під час онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, проєкт реконструкції лабораторії, після трирічної затримки в реалізації, наразі перебуває на завершальній стадії державної будівельної експертизи.
«Кошторис проєкту – майже 106 мільйонів гривень. Згідно з планом у вересні планується провести тендерні процедури й розпочати будівельно-монтажні роботи. Реалізація цього проєкту безпосередньо вплине на поліпшення діагностики та лікування важких онкохворих. Будівництво такого плану об’єктів – будівництво медицини високого рівня», – наголосив міністр.
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