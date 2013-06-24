У центрі обговорення — пріоритети співпраці між Міністерством охорони здоров'я України та UNFPA. Україна та зокрема сфера охорони здоров'я залишається пріоритетною країною для UNFPA, а наша співпраця — системною і стратегічною. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Міністерсрство співпрацює з UNFPA у темах гендерно-зумовленого насильства (ГЗН) та сексуального насильства пов’язаного з конфліктом (СНПК). Серед результатів, — удосконалення нормативної бази щодо надання медичної допомоги постраждалим від насильства. Водночас у регіонах продовжують працювати мобільні гінекологічні бригади, які забезпечують жінкам доступ до комплексної медичної та психологічної допомоги. Йдеться, зокрема, про безоплатні огляди, ультразвукову діагностику, консультування, тестування на ВІЛ та інші інфекції. Далі МОЗ України планує розширити співпрацю ще на один важливий напрям — репродуктивне здоров’я.

“Тема репродуктивного здоров’я є актуальною для України і з точки зору євроінтеграції — ми зобов’язані впровадити Регламент ЄС про стандарти якості та безпеки речовин людського походження (SoHO), який охоплює й регулювання репродуктивних клітин. Нагадаю, Регламент SoHO набуде чинності з 7 серпня 2027 року та є обов’язковим для всіх держав-членів ЄС. Сподіваємося на підтримку нашими партнерами стратегічних цілей Міністерства охорони здоровʼя України” — розповіла Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції”

— розповіла Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

МОЗ України висловлює подяку виконавчому директору UNFPA Єндрю Сабертону, директорці Регіонального бюро UNFPA для Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауєр, представниці UNFPA в Україні Жаклін Махон — за сталу підтримку та спільне бачення.

Нагадаємо, що послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій включили до програми медичних гарантій у 2024 році. Від початку 2025 року послугами скористались понад 2 тисячі українок. Для порівняння, за весь 2024 рік таких жінок було 1 994. Лише за перші місяці 2025 року завагітніли 426 жінок. На реалізацію програми у 2025 році передбачено понад 380 мільйонів гривень.