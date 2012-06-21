Нарешті Національна служба здоров’я почала укладати договори на фінансування з центрами надання екстреної медичної допомоги. Як відомо, це фінансування було збільшено на 40%. На цьому під час онлайн брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він зауважив, що МОЗ надає найбільше уваги системі екстреної медичної допомоги, бо якість її надання – маркер якості медичної допомоги в Україні, як і в усьому світі.
МОЗ закладає чіткі індикатори надання якісної екстреної медичної допомоги. Серед них – маршрутизація пацієнта. «Окрім часу доїзду швидкої після виклику, дуже важливо аби пацієнта доставляли в ту лікарню, де йому нададуть вчасну професійну допомогу, зважаючи на діагноз. Бо, наприклад при інфаркті міокарда і гострому мозковому інсульті (в Україні відсоток смертей від серцево-судинних недуг – 67%) потрібно якнайшвидше надати допомогу. До кінця року питання маршрутизації буде повністю відпрацьовано. Тобто людину з інфарктом чи інсультом одразу везтимуть у спеціалізоване відділення, де надаватиметься вчасна і кваліфікована медична допомога. І з наступного року маршрутизація стане серйозним індикатором якості, який впливатиме на суму коштів, які перераховуватимуться центрам», – зазначив міністр.
І додав, що у цьому році також має бути закрите питання щодо екстериторіальності надання екстреної медичної допомоги. Тобто у випадку, якщо швидка однієї області знаходиться поруч з викликом в іншій області, то вона має право надати таку допомогу (найближча машина до місця виклику виїжджає на нього). Там, де ця система запрацювала, істотно скоротився час доїзду на виклик.
Говорив Максим Степанов і про зарплати медикам. Він укотре нагадав про їхнє підвищення з 1 вересня: лікарі отримають в середньому більші виплати на 3560 гривень, середній медичний персонал – до 2,5 тисячі гривень, молодший – на 1250 гривень, що стосується і екстреної медичної допомоги. Не менш важливим, за словами міністра, є підняття зарплат водіям швидких, які наразі, працюючи на 1,5 ставки, отримують 5,5 тисячі гривень,
«Водії кажуть, що їх влаштовуватиме зарплата у 10-12 тисяч гривень. Ці цифри ми закладаємо на наступний рік. Щодо цього року, то, зважаючи на збільшення фінансування НСЗУ екстренки на 40%, керівники центрів повинні підвищити зарплату і водіям», – підкреслив він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»